Feuer-Drama in Spielberg: Sainz droht eine Strafe!

Drama in der Schlussphase beim Rennen in Spielberg: Der Ferrari von Sainz wurde plötzlich langsamer, ganz offensichtlich ein Motorschaden. Aus in Runde 57. Wirklich gefährlich wurde es aber erst dann. Schon im Kiesbett fing der Wagen Flammen, rollte auch noch rückwärts. Sainz schaffte es gottlob rechtzeitig aus dem Wagen, blieb unverletzt.