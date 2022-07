Kontrahenten in Lokal mit Bierflasche attackiert

Der 38-Jährige flüchtete anschließend mit seinem Auto und kollidierte dabei mit einem Baum. Durch eine sofortige Fahndung konnte der Mann schließlich von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt Puch gebracht werden. Der 30-Jährige wurde nach der notärztlichen Behandlung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Er wurde nicht lebensgefährlich verletzt.