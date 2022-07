Mit richtiger Entsorgung Kosten beim Müll sparen

Das Thema Energie spielt auch beim Müll eine große Rolle. Wo steht Tirol dort?

Man muss sich überlegen, noch massiver in Richtung Biogasnutzung zu gehen, wenn es geht in Kombination mit Gülle und Mist. Da gibt es Musterbeispiele, etwa in Südtirol. Bioabfälle werden dort statt in die Kompostierung in die Vergärung geschickt und es entsteht Gas. Das könnte dann ins Gasnetz eingespeist oder als Treibstoff eingesetzt werden. Wir hoffen, dass das in den nächsten zwei Jahren realisiert wird. Was sich ausgewirkt hat, sind Exporte von Altspeisefett in andere Bundesländer oder Italien. Dadurch wird Biodiesel produziert. Wir merken das gerade in Gemeinden, die bislang noch nicht gesammelt haben. Die Sammelmengen erhöhen sich.