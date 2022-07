Besitzer setzte alten Hund in Tschechien aus

Die Lage in den heimischen Tierheimen ist ohnehin mehr als prekär, doch fast täglich brauchen weitere Vierbeiner die Hilfe der Mitarbeiter. Dabei hätten viele Tiere eigentlich einen Besitzer. „Den Katzennachwuchs einfach auszusetzen, anstatt das Muttertier zu kastrieren, ist leider keine feine Methode und zudem strafbar“, ärgert man sich etwa im Kremser Tierheim. Dort landeten zuletzt zwei Mini-Stubentiger, die in einem Karton vor der Tür einer weithin bekannten Tierfreundin im Bezirk Zwettl abgestellt wurden. Sie brachte diese in der Not nach Krems. „Jetzt sind wir endgültig voll“, läuten dort die Alarmglocken.