Ehemalige „Kaiserbahn“ fährt wieder nach Prag

Für viele Festgäste war es ein Feiertag, der die Region ein Stück näher an das Herz Europas rückte: Nach mehr als einem Vierteljahrhundert und dem Abschied des legendären „Vindobona“ von den Gleisen der Franz-Josefs-Bahn gab es am Freitag erstmals die Möglichkeit, ohne Umstieg nach Prag zu fahren - zur Einweihung des neuen Zugs „Silva Nortica“, zu Deutsch: Nordwald, der die Region Südböhmen und Waldviertel bezeichnet. Am 11. Dezember nimmt der Zug mit den blauen tschechischen Garnituren wieder Fahrt auf.