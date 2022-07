Vom einstigen Lehrbub zum neuen Kripo-Chef

Ausbildung beim FBI

Zu Beginn seiner Polizeikarriere versah Pfandler als Uniformierter in Wien-Donaustadt Dienst. „Damals habe ich viel gelernt, doch mich hat es schnell in den Kriminaldienst gezogen“, erinnert er sich. Denn er wollte immer die Hintergründe beleuchten. Es folgten Stationen als verdeckter Ermittler, lehrreiche Jahre in der Suchtgiftabteilung, bevor er die Sondereinheit für Observation - die sogenannten „Lauschangriffe“ - aufbaute. Während dieser Zeit absolvierte er auch eine elfwöchige Ausbildung beim FBI. Eine großartige Erfahrung, bei der dem heutigen LKA-Chef eines klar wurde: „Wir brauchen uns in puncto Polizeiarbeit nicht zu verstecken.“