Burger King darf jetzt wieder „angrillen“

Am Dienstag um 11.30 Uhr ist es so weit: Dann darf die Burger-King-Filiale in St. Pölten wieder aufsperren. „Krone“-Leser wissen: Das Fast-Food-Restaurant musste vor mehr als zwei Monaten aufgrund von Anrainer-Beschwerden schließen. Die dreijährige Frist nach der 2019 vorerst nur erstinstanzlich erteilten Genehmigung zum Betrieb war nämlich ausgelaufen. Das dann zuständige Landesverwaltungsgericht blieb ein Urteil aber lange schuldig. Folge: Das Lokal musste zusperren.