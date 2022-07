Musikfestival Steyr: „Fledermaus“ ist im Anflug

Aber auch das Rahmenprogramm des von der „Krone“ präsentierten Musikfestivals in der Eisenstadt hält einige Überraschungen bereit: Ob Kabarett, Konzerte oder Kinoabende - beim diesjährigen Festivalsommer kommt jeder Besucher auf seine Kosten. Den Auftakt macht hier am 26. Juli Österreichs wohl gefürchtetster Anrufer, Ö3-Callboy Gernot Kulis. Am 31. Juli präsentieren dann Günther Groissböck und Festivalintendant Karl-Michael Ebner in Begleitung der Philharmonia Schrammeln ihr Album „Gemischter Satz“ und bringen das Wiener Lied in den Steyrer Schlossgraben. Am 3. August tritt das Janoska Ensemble auf. In Zusammenarbeit mit dem Citykino verwandelt sich Steyr schließlich von 16. bis 18. August, jeweils ab 21 Uhr, zur großen Freiluftbühne für Cineasten. Am Spielplan stehen heuer die Filme „Märzengrund“ (16. August), „Monsieur Claude und sein großes Fest“ (17. August) sowie „Der Gesang der Flusskrebse“ (18. August). Ticketreservierungen im Citykino Steyr.