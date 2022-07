Feuerwerk außer Kontrolle: Zwei Tote in Frankreich

Tragödie am Nationalfeiertag

Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Cholet im Département Maine-et-Loire, wo in der Nacht auf Freitag wie im Rest Frankreichs ein historisches Datum gefeiert wurde: Am 14. Juli erinnert das Land an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution betrachtet wird.