Das ist der wertvollste Spieler der Volleyballliga

Derzeit läuft es für den Dornbirner aber auch beim Beachvolleyball exzellent. Nachdem er zuletzt mit Neo-Partner Laurenc Grössig beim win2day Beach Volleyball Tour PRO 160er-Turnier in Graz Rang drei belegt hatte, gab es am Donnerstag zum Auftakt des 160er-Turniers in Litzlberg am Attersee, einen glatten 21:15, 23:21-Erfolg gegen die Paarung Schnetzer/Petutschnig. Um 15.40 Uhr geht es für Reiter/Grössig im Duell gegen die topgesetzten Tschechen Schweiner/Perusic um den direkten Einzug ins Viertelfinale.