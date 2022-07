Wiesberger auf Kurs, Straka bezahlt viel Lehrgeld

Der Beginn war ja nicht so schlecht, auf den ersten zwei Löchern gleich jeweils eine Chance auf ein Birdie, also einen Schlaggewinn - doch das war es dann auch schon, was folgte, war eine Runde, die Sepp Straka so schnell als möglich wieder vergessen muss. Der Österreicher verpatzte bei den 150. Open Championship seine Auftaktrunde total, er benötigte bei der Premiere auf dem Old Course in St. Andrews 81 Schläge, lag ganz am hinteren Ende des Feldes.