Brand auf Truppenübungsplatz: Black Hawk löscht

Am Mittwoch brach - wie berichtet - auf dem Areal des Truppenübungsplatzes Großmittel ein Waldbrand aus. Ursache war vermutlich Selbstentzündung aufgrund der großen Trockenheit, Manöver hatten jedenfalls keine stattgefunden. Annähernd 1.000 Helfer von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Bundesheer sowie fünf Löschhubschrauber von Flugpolizei und Bundesheer standen am Mittwoch im Einsatz, um die Flammen einzudämmen - was auch erfolgreich gelang.