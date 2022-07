Feuer in Munitionslager des Heeres ausgebrochen

Starker Wind fachte Flammen an

Anders die Situation in Haschendorf: Die Flammen hatten sich vom Übungsgebiet in Großmittel aufgrund des starken Windes schnell bis zum Erholungszentrum in Haschendorf ausgebreitet. Mittels vier Hubschraubern erfolgt derzeit auch der Löschangriff aus der Luft. Das dafür benötigte Wasser wird aus dem Teich einer benachbarten Ferienhaus-Siedlung geholt. Derzeit gilt es ein Übergreifen der Flammen auf die Ortschaft zu verhindern. Auch die Flughafen-Feuerwehr rückt derzeit zum Einsatzort aus.