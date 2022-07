Alpinpolizist rettete verletzten Vierbeiner

Am Rückweg über die Forststraße gegen 11:30 Uhr verletzte sich der ca. 30 Kilogramm schwere Hund an der Pfote so schwer, dass er nicht mehr weitergehen konnte. Da das Auto der Familie noch etwa eine Gehstunde entfernt war und der Hund über diese Distanz nicht getragen werden konnte, wurde die Polizei Bad Goisern um Hilfe gebeten. Ein Beamter der Alpinpolizei fuhr daraufhin über die abgeschrankte Forststraße zu dem Unfallort und transportierte den verletzten Hund und dessen Frauchen und Herrchen zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung, um anschließend den Tierarzt aufsuchen zu können.