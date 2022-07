Die kleine Botin liebt Wasser jetzt besonders

1. Ich starte direkt mit Wasser in den Tag. Ein großes Glas gleich nach dem Aufstehen, oft auch mit frisch gepresstem Zitronensaft, macht wach und wirkt ausgleichend.

2. In jeder Tasche und jedem Rucksack ist eine Trinkflasche ein fixer Bestandteil. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sie in Österreich bei Bedarf überall einfach auffüllen kann.

3. Im Büro steht immer eine große Karaffe griffbereit - das Ziel ist, sie mindestens zwei Mal wieder aufzufüllen.

4. Ein großes Glas vor jeder Mahlzeit hilft nicht nur der Verdauung, sondern trägt hervorragend zur Gesamtmenge bei.

5. Wasserhaltiges Obst und Gemüse sind perfekte Snacks. Denn der Wasserbedarf von rund zwei bis drei Litern pro Tag muss nicht allein über Trinkwasser gedeckt werden.