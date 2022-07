Die funkelnde Zirkus-Welt begeistert noch immer

Besucher helfen mit Spenden

„Die Menschen lieben nach wie vor den Zirkus und unterstützen uns auch, wenn wir mal in Not sind“, erklärt Drexler. Denn als der Zirkus coronabedingt in Wels strandete, kam die Hilfe von überall: „Unsere Besucher brachten Tierfutter und Gasflaschen zum Heizen“, erinnert sich Degen. Vom Staat gab es keinen Cent an Förderungen - Einnahmen gibt es also nur, wenn die Vorstellungen laufen. „Am Land kommen auch Jugendliche und ältere Menschen, in der Stadt dominieren die Familien“, erklärt Drexler.