Mo Farah: „Bin nicht der, für den Sie mich halten“

Was ihm nun zu dem Geständnis bewegt hatte? Seine eigenen Kinder. „Familie bedeutet mir alles - und als Eltern bringt man seinen Kindern bei, ehrlich zu sein. Aber ich fühlte immer, dass ich dieses Geheimnis hatte, nie ich selbst sein konnte und erzählen, was wirklich geschehen war.“ Ihm sei es jetzt wichtig, die Wahrheit erzählen zu können, so Farah. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA muss er trotz seiner Offenbarung nicht um seine britische Staatsbürgerschaft zittern. Wie das Innenministerium in London bereits bekannt gab, habe der Läufer nichts zu befürchten.