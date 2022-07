Heißer Diskus-Tanz: Epische Schlacht wartet

ÖSTERREICHS WM-MEDAILLEN IN DER LEICHTATHLETIK:

Silber:

2001 in Edmonton: Steffi Graf (800 m)



Bronze:

1993 in Stuttgart: Sigrid Kirchmann (Hochsprung)

2019 in Doha: Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf)

2019 in Doha: Verena Preiner (Siebenkampf)