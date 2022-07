Sonnenstrom soll das Trinkwasser am Laufen halten

In Pilotprojekten werden Wasserwerke und Abwasserentsorger mit Photovoltaik (also Stromerzeugung aus Sonnenlicht) und Stromspeichern ausgestattet. Eine Million Euro stellt das Land dafür aktuell zur Verfügung. Erste Teilnehmer an dem Pilotprojekt werden der Reinhalteverband Hallstätter See und die Wasserversorgung Antiesental sein, sagt Daniela König, die Leiterin der Abteilung Wasserwirtschaft beim Land Oberösterreich. Der Reinhalteverband ist eine größere Anlage, die das Wasser für 22.000 Einwohner entsorgt; im Antiesental sind acht Gemeinden zusammengeschlossen.