Corona-positiv! Österreich fehlt Judoka-Quartett

Österreichs Judoka-Team muss die Reise zum WorldTour-Bewerb in Zagreb ohne ein Quartett antreten. Der Olympia-Dritte Shamil Borchashvili, zuletzt Zweiter beim Grand Slam in Ulaanbaatar, Lisa Grabner, Daniel Leutgeb und Aaron Fara müssen nach positiven Coronatests passen, wie der heimische Verband am Mittwoch bekannt gab.