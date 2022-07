Einst bei Barca und Co.: Vergeudete Fußballtalente

Freddy Adu:

Der US-Boy galt nicht nur in seiner Heimat als absolutes „Wunderkind“. Bereits als 14-Jähriger debütierte er in der amerikanischen MLS! Als „neuer Pelé“ wagte Adu den Sprung über den großen Teich zu Benfica, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Eine Leih-Odyssee brachte ihn nach Polen, Griechenland und in die Türkei. Am Ende war er nicht einmal mehr für den schwedischen Drittligisten Österlen gut genug. Mit 33 ist Adu wieder einmal vereinslos, verkaufte zwischenzeitlich gar Staubsauger!