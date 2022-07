Camilla: Von der Mätresse zur Königin in spe

„Wir waren zu dritt in dieser Ehe“

Es blieb ein offenes Geheimnis, bis Diana in einem berüchtigten Fernsehinterview 1995 in die Kamera sagte: „Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng.“ Das Interview, wie sich später herausstellte, war unter dubiosen Bedingungen zustande gekommen. BBC-Reporter Martin Bashir hatte dem Bruder Dianas, Charles Spencer, gefälschte Kontoauszüge vorgelegt, die beweisen sollten, dass Diana von Menschen in ihrem Umfeld bespitzelt wird. Doch an der Wahrheit ihrer Äußerungen bezüglich Camilla zweifelte niemand.