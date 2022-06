Camilla ließ sich zum 75. für „Vogue“ ablichten

Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, Camilla, hat sich kurz vor ihrem 75. Geburtstag für die britische „Vogue“ fotografieren lassen. Auf einem der Porträts ist die Herzogin von Cornwall in einem blauen Abendkleid im Clarence House zu sehen, dem offiziellen Sitz von Charles (73) und Camilla in London. Das Bild ist für die Titelseite der Juli-Ausgabe bestimmt, wie das Modemagazin am Samstag mitteilte.