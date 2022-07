Grüne lehnen neues Hundehaltegesetz in NÖ ab

„Ab Juni 2023 werden in Niederösterreich mit dem neuen Gesetz Hundehalter, die ihre Hunde seit vielen Jahren vorbildlich und ohne Vorfälle halten, schikaniert und dürfen dann neben ihrer Tierliebe und trotz jahrelanger Erfahrung auch noch einen Sachkunde-Nachweis erbringen, obwohl sie nachweislich ordentliche Hundehalter sind“, so die Grüne Landtagsabgeordnete Silvia Moser in ihrer Rede im niederösterreichischen Landtag.