Metall-Minimundus in Adlwang ist weiter gewachsen

Der Eiffelturm, das Wiener Riesenrad, das Empire State Building, die Londoner Tower Bridge, der schiefe Turm von Pisa oder das Weiße Haus – all das gibt es in Miniatur-Format in Adlwang zu bewundern. Insgesamt elf Sehenswürdigkeiten hat der Unternehmer und gelernte Werkzeugmacher Wolfgang Terschl im Maßstab 1:24 nachgebaut und vor dem Firmenareal aufgestellt.