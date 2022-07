Niederländische Fans mit „inakzeptablem Verhalten“

Mistkübel in Bäche, Pflanzen gestohlen, Banden abmontiert

So wurden volle Mistkübel in Bäche gekippt, im Steiermark-Dorf stahlen Verstappen-Fans Bierbänke und Pflanzen und nach dem Rennen wurden Werbebanden abmontiert. Gerüchte über Massenschlägereien am Campingplatz konnten von der Polizei nicht bestätigt werden. „Angesichts von über 300.000 Besuchern war es überraschend ruhig. Es gab keine größeren Vorkommnisse“, so Polizei-Sprecher Christoph Grill.