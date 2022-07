Dieser Schnappschuss ist echt! Und preisverdächtig

Knappe Angelegenheit

Übrigens: So eindeutig, wie es das Bild suggerieren mag, verlief der Kampf am vergangenen Samstagabend in der Londoner O2-Arena nicht. Pulev bot Chisora durchaus Paroli, verlor letztlich nur knapp nach Punkten (116:112 Pulev, 116:112 Chisora, 116:114 Chisora).