„Trittbrettfahrer“: Konzerne profitieren massiv

Die Spritpreise steigen und steigen, noch höher gestiegen sind allerdings die Gewinnmargen für die Raffinerien der Mineralölkonzerne. Von einer Verdreifachung seit Beginn des Ukraine-Kriegs schreibt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in einem aktuellen Bericht. Sie sieht eine „Entkoppelung“ am heimischen Treibstoffmarkt - allein mit höheren Kosten lassen sich die gestiegenen Spritpreise also nicht erklären. Die Opposition fordert Maßnahmen gegen die „Krisen-Trittbrettfahrer“.