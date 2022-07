Herbert Kickl warnt vor Protesten im Herbst

Als Beispiel nannte er im Gespräch mit dem „Kurier“ den Ölhandel. „Das wird in großem Stil von Indien gekauft und landet - mit einem entsprechenden Aufschlag - über Umwege wieder in westlichen Industrieländern“, sagte Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer. Er selbst sei weder gegen die Sanktionen noch wolle er Russlands Präsident Wladimir Putin den roten Teppich ausrollen. „All das ist unterstellend. Wenn der Minister mit unwahren Behauptungen arbeitet, anstatt sich mit den massiven ökonomischen Folgen zu beschäftigen, dann stiehlt er sich billig aus der Verantwortung“, sagte Mahrer in Bezug auf Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Dieser hatte auf Mahrers bereits zuvor geäußerte Kritik negativ reagiert.