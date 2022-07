Entwürfe für Harder Freibad stehen zur Diskussion

Das 1968 errichtete und 1987 erweiterte Harder Strandbad ist in der Tat etwas in die Jahre gekommen. „Es ist technisch und baulich am Ende seiner Nutzungsdauer, eine grundlegende Sanierung sicherheitstechnisch und für die betriebliche Nutzung unabdingbar“, sagt Bürgermeister Martin Staudinger. Er wünscht sich eine moderne Einrichtung für alle Generationen. Funktionalität und Leistbarkeit sollten an erster Stelle stehen.