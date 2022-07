Arbeiter stahl den Firmenwagen für Fahrt in Heimat

Was in den Köpfen mancher Menschen vorgeht, erschließt sich einem nur schwer. Wirklich gut behandelt ein burgenländisches Gartenbauunternehmen seine Mitarbeiter aus Ungarn und Rumänien. Die Angestellten sind ordentlich angemeldet, werden nach Kollektiv bezahlt und dürfen die Firmenautos sogar für kürzere Privatfahrten benutzen. Und trotzdem war ein 19-Jähriger unzufrieden. Als er so mit dem Ford-Lieferwagen herumfuhr, kam er auf die Idee nach Rumänien zu fahren. „Die Arbeit hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Irgendwer hätte das Auto dann zurück gebracht“, so der junge Mann bei der Polizei.