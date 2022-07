Raub am Linzer Bahnhof nach einem Monat geklärt

Frau schlug Opfer von hinten nieder

Die Frau ging dem 31-Jährigen nach und schlug ihn von hinten, sodass dieser zu Sturz kam. Auf den am Boden Liegenden schlug sie dann mehrmals im Kopf- und Halsbereich ein und versuchte in dessen Hosentaschen zu greifen. Dies gelang ihr schließlich auch und sie raubte die Geldbörse des Mannes. Passanten hinderten sie jedoch kurz an der Flucht, woraufhin sie ihren Rucksack zurückließ und gemeinsam mit ihrem Mittäter in Richtung Kärntnerstraße flüchtete.