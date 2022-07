Prügel-Attacke in Bistro-Box: Video entlarvt Täter

Brutales Vorgehen

Der Täter scheint „ziemlich kampferprobt“ zu sein, merkte ein anderer User an. Gemeint ist ein junger Mann, der in einer Bistro-Box in Oberwart mit einem Dosenbier in der Hand schnurstracks auf einen 59-jährigen Gast, der auf einem Barhocker saß, zuging und mit voller Wucht auf ihn einschlug.