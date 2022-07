Naturschätze auf idyllischen Pfaden

Diese besondere Landschaft lässt sich auf verschiedenen Wegen erkunden. Man kann beispielsweise von Übersaxen startend die Panoramarunde wählen. Diese Rundwanderung am Ausläufer des Walserkamms nimmt zwischen knapp drei Stunden in Anspruch und bietet weite Ausblicke in den Walgau sowie ins Rheintal. Die Route führt an reichhaltigen Wiesenbiotopen vorbei, zwischen Glath und der Gulmalpe wird zudem die geologische Grenze zwischen West- und Ostalpen überschritten.