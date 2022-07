113.000 Erinnerungsmails wegen vierter Impfung

Schutz vor schweren Verläufen

Der Empfehlung schließt sich auch der Lungenfacharzt Bernd Lamprecht an. Er betont, dass die Impfung sehr verlässlich vor schweren Krankheitsverlaufen schütze. Der positive Effekt der Immunisierung sei unter anderem an der inzwischen „viel geringeren Belastung der Intensivstationen“ ablesbar. Um möglichst vieleOberösterreicher an die Komplettierung und Auffrischung ihres Impfschutzes zu erinnern, startet das Land OÖ schon zu Beginn der Sommerferien eine neue Informations- und Werbekampagne.