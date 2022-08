Sony WH1000XM5: Referenz bei Geräuschunterdrückung

Zuverlässiges Bedienkonzept

Die Bedienung erfolgt über zwei Tasten am Kopfhörer - eine Power-Taste, die auch den Bluetooth-Pairing-Modus aktiviert, sowie eine Noise-Cancelling-Taste, mit der die ANC-Funktion an- oder abgeschaltet oder der durchlässige Modus aktiviert wird. Die Musikwiedergabe und Lautstärke kann man wahlweise direkt am Zuspielgerät oder über die Touch-sensitive rechte Ohrmuschel regeln - durch ihre große Fläche funktioniert das zuverlässiger als bei manch kleinem In-Ear-Stöpsel.