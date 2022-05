PlayStation 5: Sony kurbelt Produktion massiv an

Sony will Publikum erweitern

„Die Initiativen zur Erweiterung unseres Publikums ... werden einen grundlegenden Einfluss auf die Form unseres Spieleportfolios haben“, sagte Ryan. Mit dieser Umstellung will Sony mit dem Wandel der Branche Schritt halten, bei der durch die Cloud-Technologie und die erhöhte Rechenleistung von Smartphones die Nutzer ohne Downloads kostenlos online spielen können. Bei allem Wandel äußerte sich Ryan allerdings zuversichtlich, dass „es viele, viele einzelne Spieler geben wird, die es vorziehen, Spiele so zu genießen, wie sie sie in den letzten 30 Jahren oder mehr gespielt haben.“