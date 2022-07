Politik: „Wir müssen die Lage beobachten“

Moderne Lernform gegen Lehrermangel in Salzburg

Neben der unklaren Corona-Situation im Herbst beschäftigt Schuldirektoren das fehlende Lehrerpersonal. Lea Sali, Lehramtsstudentin in Salzburg, testet zurzeit gemeinsam mit Ingrid Geier von der Pädagogischen Hochschule das sogenannte „Blended Learning“. Diese moderne Lernform würde die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombinieren – und das bereits in der Volksschule.