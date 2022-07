Oberstaatsanwalt über Objektivität und Motivation

Manche Urteile rufen in Teilen der Bevölkerung Fassungslosigkeit hervor. In den Kommentaren unter unseren Artikeln liest man etwa: „Die Strafe ist extrem gering“, „Das Urteil ist ein Witz“ und „Der Richter sollte überprüft werden“. In wessen Hand liegt diese Entscheidung?

In der des Gerichts. Es würdigt die Strafzumessungsgründe, die Schuld des Täters, die Milderungs- und Erschwerungsgründe und spricht dann in dem gesetzlich vorgegebenen Strafrahmen eine schuld- und tatangemessene Strafe aus. Übrigens macht die Staatsanwaltschaft nicht nur Strafberufungen zum Nachteil des Verurteilten. Wenn wir meinen, er ist zu streng bestraft worden, machen wir es auch zu seinen Gunsten.