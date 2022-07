„One Tree Hill“-Darstellerin trauert um Ehemann

Will Friend, der seit 2016 mit Bevin Prince verheiratet war, hätte in wenigen Tagen seinen 34. Geburtstag gefeiert. Zu Beginn der Corona-Pandemie übersiedelte das Paar von New York nach Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina. Prince ist vor allem durch ihre Rolle der Bevin Mirskey in der US-Serie „One Tree Hill“ bekannt. Außerdem war sie in Serien wie „Dr. House“ oder „Desperate Housewives“ zu sehen.