Was wird nun aus dem Brexit?

Dennoch wäre der kommende Wahlsieger gut beraten, sich eine Hintertür offen zu lassen. Alles in der britischen Politik gerät nun in Fluss. Schottland stimmt wieder über die Unabhängigkeit und damit zusammenhängend über einen Beitritt zur EU ab. In Nordirland verlieren die britischen Hardliner an Boden, und es wächst das Gewicht der Republik Irland - einem EU-Mitglied.