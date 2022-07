„Die Volkspartei lässt die Frauen im Stich“

Gut möglich, dass Vorarlberger Frauen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entschlossen haben, bald in ein anderes Bundesland ausweichen müssen. Zwar gibt es in Bregenz einen Arzt, der in seiner Praxis Abtreibungen durchführt, dieser wird sich aber in naher Zukunft in den Ruhestand verabschieden. Barbara Schöbi-Fink (ÖVP), die derzeit für den erkrankten Landeshauptmann Markus Wallner die Geschäfte führt, hofft zwar, dass sich eine Nachfolgelösung findet, zugleich lehnt sie aber kategorisch ab, dass Schwangerschaftsbrüche künftig auch in den Landeskrankenhäusern vorgenommen werden. Diese seien nämlich in erster Line dazu da „Leben zu retten und Gesundheit zu fördern“, so Schöbi-Fink.