Osteuropa: Inflation fast überall zweistellig

In der Ukraine, Russland, Belarus und der Republik Moldau hingegen werde die Wirtschaftsleistung zurückgehen, wobei die Ukraine hiervon am stärksten betroffen sei. Der dortige Krieg habe inzwischen Schäden im Ausmaß von 60 Prozent des Vorkriegs-BIPs an Gebäuden und Infrastruktur verursacht. Westliche Investitionen könnten allerdings, besonders in den Sektoren IT und Landwirtschaft, Produktivitätssteigerung bewirken.