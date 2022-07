Pflegekräfte fehlen: 284 Spitalsbetten gesperrt

„Personalnotstand in den Spitälern“

Die Grünen fühlten Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß wegen des „Personalnotstands in den steirischen Spitälern“ auf den Zahn. Die ÖVP-Politikerin betonte, dass noch nie so viele Menschen in den Krankenhäusern beschäftigt waren, die Situation aber dennoch immer herausfordernder werde. Die Ambulanzen seien überlastet, die Arbeitszeitregelungen zu starr, die Standorte und Abteilungen unterschiedlich ausgelastet.