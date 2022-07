Wörtherseekapitän wurde am Schiff zum Lebensretter

Jedes Schiff hat Defibrillator an Board

Auch eine Ärztin befand sich an Board des Schiffes und unterstütze den Kapitän bei der Wiederbelebung des Mannes. „Mittels Defibrillator gelang es dann, den Mann wiederzubeleben“, sagt Huditz im Gespräch mit der „Krone“: „Wir haben zum Glück auf all unseren Schiffen einen Defibrillator.“