Lockruf aus Kanada für Bullen-Talente

Luca Auer, der seit seinem dritten Lebensjahr in Salzburg alle Altersklassen absolviert hat, wurde von Regina Pats (Western Hockey League, WHL) ebenfalls in der 1. Runde an Stelle 25. gezogen. Der 17-Jährige ist damit der erste gebürtige Salzburger, dem diese Ehre zuteilwurde. Ebenfalls findet sich der Stürmer auf der Liste aller europäischen Spieler im Ranking an Stelle 129 wieder. Er selbst sieht diesen Fakt reflektiert: „Ich lass alles auf mich zukommen, aber natürlich ist es ein Traum im NHL-Draft gezogen zu werden. Jetzt kann ich aber nicht mehr viel ändern, es sind keine Spiele mehr und es ist jetzt einfach die Entscheidung der Teams. Ich bin natürlich überglücklich, wenn ich gedraftet werde, aber wenn es nicht ist, dann ist es auch kein Weltuntergang. Ich mach mir da keinen großen Kopf drüber.“