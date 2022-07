Gas-Lieferstopp würde Ländle-Wirtschaft abwürgen

Ohne Gas käme der Vorarlberger Wirtschaftsmotor nicht nur ins Stottern, er würde regelrecht abgewürgt werden: „Allein der direkte und vorgelagerte Wertschöpfungsverlust läge wöchentlich bei 74,4 Millionen Euro, also bei über 23 Prozent der gesamten Wertschöpfung. Darüber hinaus hängen fast 28.000 Arbeitsplätze und damit jeder dritte der 76.700 Arbeitsplätze in der Industrie, dem Handwerk und dem Gewerbe am Gas“, sprach IVV-Präsident Martin Ohneberg beim Sommerempfang Klartext. Nicht inkludiert sind dabei die nachgelagerten Effekte eines Gas-Lieferstopps. Ohneberg schätzt, dass die indirekten Verluste noch viel höher wären: „Wenn man sich bewusst wird, dass bei einem Gas-Stop de facto fast jede Verpackung, jeder verarbeitete Stahl und vieles weitere nicht mehr produziert werden kann, schlägt der Wertschöpfungsverlust rasch in alle anderen Wirtschaftssektoren um - vom Tourismus bis zur Landwirtschaft.“