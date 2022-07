Transparenz für die Bürger als Programm

Transparenz und Offenheit werden in Eisenstadt großgeschrieben. „Beides sind wichtige Faktoren, die das Vertrauen der Bürger in die Politik stärken“, so Stadtchef Thomas Steiner anlässlich der Präsentation des Transparenzberichtes. Wo das Geld herkommt, wo das Geld hingeht: Das alles und noch weitere Details über die finanzielle Gebarung sind darin auf anschauliche Weise dargestellt. Wichtige Kennzahlen finden sich ebenso wie leicht verständliche Grafiken.