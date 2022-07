Bruch und Corona: Zwei ÖFB-Damen verpassen EM

Schock für Österreichs Frauenteam unmittelbar vor dem Start der EM: Mittelfeldspielerin Maria Plattner zog sich am Sonntag im Training einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu und fällt für das Turnier in England aus. Zudem fehlt nun definitiv auch die Corona-positive Lisa Kolb. Zwei Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel am Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Manchester gegen Gastgeber England wurden am Montag Virginia Kirchberger und Annabel Schasching nachnominiert.