Julia Grabher holt sich souverän Titel Nummer drei

„Perfekt war meine Partie zwar nicht, aber ich bin schon sehr zufrieden, dass es mit dem dritten Staatsmeistertitel geklappt hat“, erklärte Grabher nach dem Spiel im ORF-Interview. „Nachdem mir der Start in die Partie nicht so gut wie erhofft gelungen ist, konnte ich mich aber auf die wichtigen Punkte fokussieren und die in der Folge auch holen. Natürlich ist der Titel eine tolle Sache, mein Fokus liegt aber definitiv auf internationaler Turnierebene.“ Und da geht es für Julia bereits in der kommenden Woche beim ITF 100er-Turnier in Versmold weiter, wo sie voraussichtlich an Nummer sechs gesetzt sein wird. Danach wartet das WTA 250er-Turnier in Lausanne (Sz).